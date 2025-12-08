Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Parkende PKW behindern Feuerwehreinsatz in Ahlten

Lehrte

Am gestrigen Sonntagabend, 07.12.2025, wurde die Feuerwehr Ahlten um 19:23 Uhr zu einem Feuer in die Tannenbergstraße in Ahlten alarmiert.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde die Fahrt in der Tannenbergstraße selbst durch dort parkende PKW stark behindert, so dass die Einsatzfahrzeuge nur langsam vorankamen. Mehrere Fahrzeuge standen zum Teil versetzt zueinander in der Straße, so dass zwar ein PKW normal durchfahren konnte, für die Fahrer der großen Einsatzfahrzeuge bedeutete dies jedoch ein Millimeter genaues rangieren. Auch vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge in den T-Kreuzungsbereichen sorgten für Ärger und eine eventuell benötigte Drehleiter hätte dort nicht in die Straße einfahren können.

An der Einsatzstelle ergab eine erste Lageerkundung, dass ein Bewohner einer Dachgeschosswohnung versehentlich einen Halogenstrahler zu dicht an die Deckenvertäfelung gestellt hatte, so dass es dort durch die Hitze des Strahlers zu einem Schwelbrand gekommen war. Die ersten Kräfte vor Ort konnten eine starke Wärmeentwicklung in dem betroffenen Bereich feststellen, so dass ein Teil der Vertäfelung von den Feuerwehrleuten entfernt werden musste. Dabei bemerkten sie, dass der Schwelbrand bereits ein großes Loch in der Isolierung hinterlassen hatte und ein paar Minuten später hätte sich dieser durchaus zu einem Dachstuhlbrand entwickeln können. Die Feuerwehr brachte die entfernte Deckenverkleidung sowie die Isolierung ins Freie, kontrollierte den Bereich noch einmal mit einer Wärmebildkamera und konnten anschließend den Einsatz beenden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Oftmals geht es bei Einsätzen der Feuerwehr um Minuten, die über das Leben oder Sterben von Menschen entscheiden. Insofern sollte jedem bewusst sein, dass auch er oder seine Angehörigen einmal die Hilfe der Feuerwehr benötigen könnten. Mit einem korrekt geparkten Fahrzeug kann jeder dazu beitragen, dass die Feuerwehr nicht ein paar dieser wertvolle Minuten verliert.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell