Feuerwehr Bochum

FW-BO: Dachstuhlbrand in Wiemelhausen - Feuerwehr Bochum im Großeinsatz

Bochum (ots)

Am heutigen Vormittag wurde der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Bruchstraße durch ein Feuer vollständig zerstört. Auch der Wohnbereich sowie die angrenzende Haushälfte wurden massiv in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Personen erlitten Verletzungen durch Rauchgase.

Gegen 10:30 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die einen Dachstuhlbrand in der Bruchstraße meldeten. Beim Eintreffen der ersten Einheiten hatten sich die zwei Bewohner*innen bereits eigenständig ins Freie retten können. Die beiden betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits aus einem Wohnbereich unterhalb des Daches auf den gesamten Dachstuhl ausgeweitet und war zudem auf das Dach der benachbarten Doppelhaushälfte übergesprungen. Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfassenden Löschangriff ein - in beiden Haushälften sowohl im Innenangriff als auch über Drehleitern von außen. Um alle Dachbereiche sicher erreichen zu können, wurde zwischenzeitlich eine dritte Drehleiter eingesetzt. Eine zusätzliche Herausforderung stellten auf dem Brandgebäude installierte Photovoltaikmodule dar. Diese mussten im Verlauf des Einsatzes demontiert werden, um einen effektiven Löscherfolg zu ermöglichen. In der Spitze waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie mehrerer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr eingebunden. Unterstützt wurde der Einsatz durch die Drohnenstaffel des ASB Bochum, die Notdienste der Stadtwerke Bochum für Strom und Gas sowie Mitarbeitende des Bauordnungsamtes. Die vom Brand betroffene Haushälfte ist aufgrund der starken Zerstörung sowie der beeinträchtigten Statik nicht mehr bewohnbar. Die angrenzende Doppelhaushälfte ist aufgrund von Brand- und Löschwasserschäden im Dachbereich sanierungsbedürftig. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 15:30 Uhr an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Philip Derleth
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

