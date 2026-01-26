PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec mit Pistole geraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Freitagabend, 23.01.2026, wurde ein Bielefelder an der Weihestraße von einem bewaffneten Täter ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:35 Uhr hielt sich ein 25-jähriger Bielefelder an der Weihestraße, in Höhe Schelpsheide, auf. Plötzlich näherte sich ein vermummter Täter, bedrohte ihn mit einer Pistole und entwendete das Pedelec des Bielefelders.

Der Täter soll männlich, schlank und etwa 180 cm groß sein. Er trug bei der Tat dunkle Kleidung und war mit einem schwarzen Tuch oder Schlauchschal vermummt. Darauf waren mehrere kleine weiße Totenköpfe zu erkennen. Er soll akzentfreies deutsch gesprochen haben.

Bei der Beute handelt es sich um ein grünes Scott-Pedelec vom Typ Sub Tour 20. Zudem war eine blaue Fahrradtasche montiert.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib des Pedelecs beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

