Polizei Bielefeld

POL-BI: 3. Nachtrag: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - A 44 - Paderborn - Marsberg - Lichtenau - Informationen zu den insgesamt 18 Glätteunfällen auf der Autobahn 44, bei denen nach aktuellem Sachstand drei Personen verstarben und elf Personen leichte Verletzungen erlitten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Lkw 3,5t gegen 01.30 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund auf einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Lkw Sattelauflieger auf, wobei der Fahrer des Lkw 3,5t an der Unfallstelle verstarb. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Bielefelder. Der mit Papier beladene Sattelzug geriet in Vollbrand, der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus retten.

Im Nachgang ereigneten sich insgesamt 17 Folgeunfälle auf beiden Richtungsfahrbahnen, die zum Teil auch mit Glätte im Zusammenhang stehen.

Bei einem der Folgeunfälle, gegen 02.30 Uhr, in Fahrtrichtung Kassel, verstarben zwei weitere Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein Lkw-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrsteifen, um einen in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Pkw zu überholen. Zunächst wurde dabei der Pkw leicht touchiert, im weiteren Verlauf fuhr der Lkw auf dem linken Fahrstreifen auf einen dortigen Lkw auf. Bei den Getöteten handelt es sich um den 60-jährigen Fahrer und den 63-jährigen Beifahrer des auffahrenden Lkw, beide italienische Staatsangehörige.

Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Bielefeld und der Polizei Münster befanden sich im Einsatz. Polizeibeschäftigte kümmerten sich um Zeugen, Opfer und Angehörige, es wurden Maßnahmen des polizeilichen Opferschutzes durchgeführt.

Maßnahmen zur Rückführung von im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern wurden frühestmöglich eingeleitet. Im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und an der Anschlussstelle Diemelstadt wurden Ableitungen eingerichtet. Aufgrund der Sperrmaßnahmen auf der Autobahnen waren auch die Ausweichstrecken stark belastet.

Gegen 17.10 Uhr wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund komplett für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung in Fahrtrichtung Kassel dauert aktuell noch an. Es wird dort weiterhin intensiv gearbeitet, um diese Fahrtrichtung ebenfalls schnellstmöglich freizugeben.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen und -ursachen dauern an.

