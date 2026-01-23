Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer beim Linksabbiegen übersehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - In der abendlichen Dämmerung am Donnerstag, 22.01.2026, kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einem Radfahrer auf der Kreuzung Brückenstraße / Am Strebkamp. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Der 24-jährige Bielefelder bog gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst vom Kuckucksweg nach rechts in die Brückenstraße ab. Unmittelbar danach ordnete er sich links ein, um in die Straße Am Strebkamp abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem Volvo XC60 zusammen, der zu diesem Zeitpunkt aus der Straße Am Strebkamp nach links in die Brückenstraße abbog. Der 60-jährige Bielefelder, befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Volvo ebenfalls im Abbiegevorgang, um nach links auf der Brückenstraße weiterzufahren.

Der 24-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und beabsichtige, selbständig einen Arzt aufzusuchen.

Der Volvofahrer erklärte den Beamten bei der Unfallaufnahme, dass er den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer wegen seiner dunklen Kleidung nicht bemerkt hatte.

Nach dem Motto "Sicherheit durch Sichtbarkeit" erinnert die Polizei generell daran, als Radfahrer helle, auffällige Kleidung zu tragen. Um frühzeitig erkannt zu werden, nutzen Sie auch Reflektoren etwa an Armen oder Beinen sowie eine reflektierende Warnweste. Sorgen Sie für eine vollständige Fahrradbeleuchtung und die vorgeschriebenen Reflektoren.

Weitere Tipps für mehr Sichtbarkeit für Radfahrer und Fußgänger finden Sie auf der Homepage der Polizei Bielefeld:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-6

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell