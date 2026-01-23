PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Nachtrag: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 44- Paderborn- Marsberg- Lichtenau- Weitere Informationen zur Autobahn 44 sowie den Sperrungen zwischen der Anschlussstelle Diemelstadt und dem Kreuz Wünnenberg-Haaren. Die Unfallaufnahmen dauern an.

Die Anschlussstelle Lichtenau der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund ist mittlerweile wieder frei gegeben. Eine Rückführung der im Stau stehenden Fahrzeuge in Fahrtrichtung Kassel hat begonnen.

Bei dem Fahrzeug, das gegen 02:30 Uhr in Fahrtrichtung Kassel auf den Auflieger aufgefahren ist, handelt es sich um einen LKW und nicht, wie zuvor berichtet, um einen PKW. Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um die Insassen des auffahrenden LKW. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bielefeld hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Zeugen und Unfallbeteiligte, die bislang keinen Kontakt mit der Polizei hatten, werden gebeten, sich unter 0521-545 5149 zu melden.

Es kann derzeit noch nicht abgesehen werden, wann die Sperrungen aufgehoben werden können.

Erste Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6202148

Zweite Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6202331

Im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und an der Anschlussstelle Diemelstadt wurden Ableitungen eingerichtet.

Verkehrsteilnehmende werden weiterhin gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

