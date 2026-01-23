Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 44- Paderborn- Marsberg- Lichtenau- Nach 18 Glätteunfällen ist die Autobahn 44 weiterhin in beiden Fahrtrichtungen, zwischen der Anschlussstelle Diemelstadt und dem Kreuz Wünnenberg-Haaren, gesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen drei Personen ums Leben und 11 Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der Verkehrsunfall mit einem LKW 3,5t und einen mit Papier beladenen Sattelauflieger ereignete sich auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund. Der Brand ist inzwischen gelöscht und das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster befindet sich bei der Unfallaufnahme.

Gegen 02:30 Uhr wurde ein Unfall in Fahrtrichtung Kassel mit eingeklemmter Person gemeldet. Ein PKW-Fahrer war auf einen vorausfahrenden LKW-Auflieger aufgefahren. Die beiden PKW-Insassen erlitten dabei tödliche Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld führt derzeit die Unfallaufnahme durch.

Die Ermittlungen zu den Identitäten der Verstorbenen dauern an.

Bei den weiteren 16 Verkehrsunfällen, die sich in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Straßenglätte ereignet hatten, erlitten 11 Personen leichte Verletzungen.

Es kann weiterhin noch nicht abgesehen werden, wann die Sperrungen aufgehoben werden können.

Erste Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6202148

Im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und an der Anschlussstelle Diemelstadt wurden Ableitungen eingerichtet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

