Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 44- Paderborn- Marsberg- Lichtenau- In den frühen Stunden des Freitags, 23.01.2026, kam es auf der Autobahn 44 in beiden Fahrtrichtungen, zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau, aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei auch Personen ums Leben.

Gegen 01:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte auf der A 44. Vor Ort trafen die ersten Streifenwagen und die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf einen Verkehrsunfall mit einem LKW 3,5t und einen mit Papier beladenen Sattelauflieger, welcher in Vollbrand stand. Der Fahrer des LKW 3,5 t konnte aus dem Führerhaus nicht mehr geborgen werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sattelzug-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Straßenglätte weitere 17 Unfälle mit Personen- und Sachschaden. Darunter befindet sich mindestens ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei verstorbenen Personen auf der Richtungsfahrbahn Kassel.

Die A 44 ist zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau in beide Richtungen gesperrt. Derzeit ist der Anhänger der Sattelzugmaschine noch nicht gelöscht. Nach erfolgter Brandlöschung werden Unfallaufnahme-Teams der Polizei Bielefeld und der Polizei Münster mit der Unfallaufnahme und Spurensicherung beginnen.

Die Einsatzmaßnahmen laufen auf Hochtouren, aktuell kann aufgrund der noch ausstehenden Unfallaufnahmen der Unfälle keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Es kann nicht abgesehen werden, wann die Sperrungen aufgehoben werden können.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

