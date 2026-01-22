Polizei Bielefeld

POL-BI: Durchtrenntes Faltschloss bleibt zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 21.01.2026, stahl ein unbekannter Dieb ein Pedelec an der Kreuzung Gunststraße und Keplerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 54-jährige Bielefelderin stellte ihr Pedelec gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung Gunststraße und Keplerstraße ab. Ihr Faltschloss führte sie durch den Fahrradrahmen und um einen Laternenmast. Als sie gegen 22:00 Uhr zum Stellplatz ihres Fahrrads zurückging, fand sie nur noch das beschädigte Faltschloss vor.

Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized und ist vom Typ Tero 4.0 ebike. Am Gepäckträger befand sich eine schwarze Fahrradtasche.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell