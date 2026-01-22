PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Durchtrenntes Faltschloss bleibt zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 21.01.2026, stahl ein unbekannter Dieb ein Pedelec an der Kreuzung Gunststraße und Keplerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 54-jährige Bielefelderin stellte ihr Pedelec gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung Gunststraße und Keplerstraße ab. Ihr Faltschloss führte sie durch den Fahrradrahmen und um einen Laternenmast. Als sie gegen 22:00 Uhr zum Stellplatz ihres Fahrrads zurückging, fand sie nur noch das beschädigte Faltschloss vor.

Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized und ist vom Typ Tero 4.0 ebike. Am Gepäckträger befand sich eine schwarze Fahrradtasche.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

