POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Der Gesuchte entwendete am Donnerstagmorgen, 02.10.2025, aus einem Fahrzeug an der Feilenstraße eine Geldbörse. Mit Fotos sucht die Polizei den Täter.

Der Täter öffnete unbemerkt die Beifahrertür des Firmenfahrzeugs und stahl ein Portemonnaie aus einem dort befindlichen Rucksack. Der Dieb wurde bei der Tat videographiert. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei mit den veröffentlichten Aufnahmen um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?

Fotos zu dem Täter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192568

Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

