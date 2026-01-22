Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Der Gesuchte entwendete am Donnerstagmorgen, 02.10.2025, aus einem Fahrzeug an der Feilenstraße eine Geldbörse. Mit Fotos sucht die Polizei den Täter.

Der Täter öffnete unbemerkt die Beifahrertür des Firmenfahrzeugs und stahl ein Portemonnaie aus einem dort befindlichen Rucksack. Der Dieb wurde bei der Tat videographiert. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei mit den veröffentlichten Aufnahmen um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?

Fotos zu dem Täter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192568

Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

