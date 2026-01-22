POL-BI: Pedelecfahrerin rettet sich mit Sprung vom Rad
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Mittwoch, 21.01.2026, erfasste ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen und tiefstehender Sonne ein Pedelec. Bei dem Unfall auf der Kreuzung Waldstraße / Jöllenbecker Heide wurde die Radlerin leicht verletzt.
Die 78-jährige Bielefelderin beabsichtigte gegen 14:45 Uhr von der Jöllenbecker Straße nach links in die Waldstraße abzubiegen. Sie wartete an der Kreuzung, um den von rechts kommenden Fordfahrer die Vorfahrt zu gewähren.
Der 77-jährige Bielefelder wollte nach links in die Jöllenbecker Heide abbiegen. Dabei wurde er nach eigener Aussage von der Sonne geblendet. Aus diesem Grund habe er die Fahrradfahrerin nicht gesehen und sei nach links von seiner Fahrspur abgekommen.
Als die Radfahrerin erkannte, dass das Fahrzeug auf sie zufuhr, rettete sie sich mit einem Sprung zur Seite. Das Pedelec geriet unter das Vorderrad des Ford EcoSport und wurde stark beschädigt. Die Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu.
Der Ford wurde leicht beschädigt.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell