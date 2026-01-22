PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Pedelecfahrerin rettet sich mit Sprung vom Rad

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Mittwoch, 21.01.2026, erfasste ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen und tiefstehender Sonne ein Pedelec. Bei dem Unfall auf der Kreuzung Waldstraße / Jöllenbecker Heide wurde die Radlerin leicht verletzt.

Die 78-jährige Bielefelderin beabsichtigte gegen 14:45 Uhr von der Jöllenbecker Straße nach links in die Waldstraße abzubiegen. Sie wartete an der Kreuzung, um den von rechts kommenden Fordfahrer die Vorfahrt zu gewähren.

Der 77-jährige Bielefelder wollte nach links in die Jöllenbecker Heide abbiegen. Dabei wurde er nach eigener Aussage von der Sonne geblendet. Aus diesem Grund habe er die Fahrradfahrerin nicht gesehen und sei nach links von seiner Fahrspur abgekommen.

Als die Radfahrerin erkannte, dass das Fahrzeug auf sie zufuhr, rettete sie sich mit einem Sprung zur Seite. Das Pedelec geriet unter das Vorderrad des Ford EcoSport und wurde stark beschädigt. Die Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Ford wurde leicht beschädigt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 10:15

    POL-BI: Überwachungskamera entlarvt Angreifer

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Betrunkener verletzte am Mittwochabend, 21.01.2026, zwei Männer am Ostwestfalen Platz. Gegenüber der Polizei log er, dass er von dem Duo angegriffen worden sei. Gegen 22:20 Uhr pöbelte ein polizeibekannter 22-jähriger Mann aus Kirchlengern einen 47-jährigen Bielefeld und einen 44-jährigen Gütersloher vor einem Kiosk am Ostwestfalen Platz an. Daraufhin brachte er sich ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:13

    POL-BI: Geld gesichert - Vorsicht mit Ihren Kontodaten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Mittwoch, 21.01.2026, bemerkte eine Bielefelderin in letzter Sekunde einen Betrugsversuch und verhinderte einen hohen Geldverlust. Eine 43-jährige Bielefelderin hatte in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Kauf angeboten. Gegen 15:40 Uhr meldete sich bei ihr eine vermeintliche Käuferin. Diese teilte der Bielefelderin mit, dass sie den Kauf über das Portal abwickeln ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:55

    POL-BI: Metalldiebstahl - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Diebe haben eine größere Menge Metall von einem Firmengelände am Südring, im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Duisburger Straße, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den ersten Erkenntnissen hat es bereits am Samstag, den 17.01.2026 gegen 15:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Firma gegeben. Das Metall wurde dann am Sonntag, den ...

    mehr
