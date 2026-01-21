Polizei Bielefeld

POL-BI: Metalldiebstahl - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Diebe haben eine größere Menge Metall von einem Firmengelände am Südring, im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Duisburger Straße, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den ersten Erkenntnissen hat es bereits am Samstag, den 17.01.2026 gegen 15:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Firma gegeben. Das Metall wurde dann am Sonntag, den 18.01.2026 zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr von dem Gelände entwendet.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens acht Personen das Metall vom Firmengelände entwendet haben. Zum Abtransport wurde ein weißer Transporter genutzt. Zur Personenbeförderung wurden zwei weitere Fahrzeuge eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren dunkel, eines davon vermutlich ein VW Sharan oder ein ähnlicher Fahrzeugtyp und eine dunkle Limousine.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu den beschriebenen Fahrzeugen oder zur Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell