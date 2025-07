POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsbehinderung

Neuwied (ots) - Am 03.07.2025 kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Toyota Yaris gegen 17:00 Uhr in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Als er am Abend gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrzeug nach Hause fuhr, musste er dort ...

