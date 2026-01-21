PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrgast eingeschlafen: Taschendieb nutzt günstige Gelegenheit

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Ein bisher unbekannter Täter stahl am Montag, 19.01.2026, in der Stadtbahnlinie 1 das Portemonnaie eines Bielefelders.

Der 42-Jährige stellte zu Hause fest, dass seine Geldbörse fehlte. Er geht davon aus, dass ein Taschendieb in seinen Rucksack griff, als er in der Stadtbahn kurz eingeschlafen war. Den Rucksack hatte er während der Fahrt auf dem Schoß liegen.

Die Tat soll sich am Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignet haben.

Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände immer nah am Körper zu tragen. Geben Sie Taschendieben keine Chance und tragen Sie Ihre Geldbörse zum Beispiel in der Innentasche Ihrer Jacke.

Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

