Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 20.01.2026, erlitt eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen.

Eine 33-jährige Bielefelderin befuhr gegen 07:20 Uhr mit ihrem Crossbike den Radweg der Kreuzstraße in Richtung Gadderbaumer Straße und beabsichtige dort weiter geradeaus zu fahren. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld bog mit seinem MAN LKW von der Artur-Ladebeck-Straße in die Kreuzstraße und anschließend nach rechts in die Gadderbaumer Straße ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1350 Euro.

