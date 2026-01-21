POL-BI: LKW-Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 20.01.2026, erlitt eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen.
Eine 33-jährige Bielefelderin befuhr gegen 07:20 Uhr mit ihrem Crossbike den Radweg der Kreuzstraße in Richtung Gadderbaumer Straße und beabsichtige dort weiter geradeaus zu fahren. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld bog mit seinem MAN LKW von der Artur-Ladebeck-Straße in die Kreuzstraße und anschließend nach rechts in die Gadderbaumer Straße ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die stürzte und leichte Verletzungen erlitt.
An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1350 Euro.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell