PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

POL-BI: LKW-Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 20.01.2026, erlitt eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen.

Eine 33-jährige Bielefelderin befuhr gegen 07:20 Uhr mit ihrem Crossbike den Radweg der Kreuzstraße in Richtung Gadderbaumer Straße und beabsichtige dort weiter geradeaus zu fahren. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld bog mit seinem MAN LKW von der Artur-Ladebeck-Straße in die Kreuzstraße und anschließend nach rechts in die Gadderbaumer Straße ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1350 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:33

    POL-BI: Haushaltsgeräte gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Dienstag, 20.01.2026, wurde die Polizei über einen Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Naheweg informiert. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Waschmaschine, einen Trockner, eine Mikrowelle, einen Computer und einen Bildschirm stahl ein Einbrecher aus einem Kellerverschlag, den er aufgebrochen hatte. Den Einbruch beging der unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr am Freitag, 16.01.2026, und 08:00 Uhr am Dienstag, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:11

    POL-BI: Positiver Drogentest trotz fehlendem Konsum

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 20.01.2026, verlief der Drogenvortest eines jungen Mannes positiv. Er behauptete, noch nie Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Gegen 13:25 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Zimmerstraße einen Volvo. Während des Gesprächs mit dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Spenge, entstand bei den Beamten der Verdacht auf vorangegangenen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:22

    POL-BI: Zehn Fenster an Schule beschädigt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Wochenende, 16.01.2026 bis 19.01.2026, beschädigten Unbekannte zehn Fensterscheiben einer Realschule an der Straße Wintersheide. Die Polizei sucht Zeugen. Am Montagmorgen entdeckte der Hausmeister den entstandenen Schaden und verständigte die Polizei. Noch am Freitag, 16.01.2026, 22.00 Uhr, waren die zehn aneinandergereihten Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren