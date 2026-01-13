PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer durch Polizeikräfte in der vergangenen Nacht des 13.01.2026 errichteten Kontrollstelle im Bereich Kaiserwörthdamm wurde ein Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnten die eingesetztem Polizeibeamten Cannabisgeruch wahrnehmen und der 35-jährige Fahrer fiel zudem durch Anzeichen von Drogenkonsum auf. Er gab an, dass er am Abend einen "Joint" konsumiert habe, was durch einen Drogenschnelltest vor Ort bestätigt wurde. In der Folge wurde der Autofahrer auf eine Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin Blut entnommen wurde.

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte eine fehler- und mangelhafte Bereifung des Audis fest.

Die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde dem 35-Jährigen aufgrund des Zustands des Fahrers und des Fahrzeugs vorerst untersagt.

Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr und den Fahrzeugmängeln.

Im Ergebnis wurden im Rahmen der Kontrollstelle zwei weitere Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt sowie acht Fahrzeuge mit zu behebenden Mängeln. Die zugehörigen Autofahrer müssen nun mit entsprechenden Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

