Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann wehrt Täterinnen ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Trio scheiterte am späten Dienstag, 20.02.2026, bei dem Versuch, einen jungen Mann an der Schmiedestraße auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 23-jährige Hiddenhausener überquerte gegen 22.15 Uhr die Fußgängerbrücke des OWD in Richtung Schmiedestraße. Ein Mann und zwei Frauen gingen währenddessen dicht hinter ihm. Die Frauen aus der Gruppe sprachen ihn schließlich an und forderten den 23-Jährigen auf, ihnen Geld zu geben.

Der Hiddenhausener setzte seinen Weg weiter fort. Die Gruppe überholte ihn und stellte sich ihm im Bereich der Lärmschutzwand in den Weg. Die Frauen wiederholten ihre Forderung und versuchten ihm die Sporttasche zu entreißen.

Der 23-Jährige konnte sich wehren, sodass die Frauen von ihm abließen.

Sie waren etwa 18 bis 20 Jahre alt, korpulent und trugen jeweils einen Schlauchschal über ihren Gesichtern.

Ihr männlicher Begleiter war ebenfalls zwischen 18 und 20 Jahre alt und korpulent. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell