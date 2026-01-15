Polizei Köln

POL-K: 260115-1-K Tötungsdelikt in Mehrfamilienhaus - 19-jähriger Tatverdächtiger muss zum Haftrichter - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei geben bekannt:

Nach einem Hinweis eines besorgten Zeugen haben Polizeibeamte am Mittwoch (14. Januar) in einer Wohnung in Köln-Bickendorf einen tödlich verletzten Mann (52) aufgefunden. Ein 19-jähriger Mann steht im Verdacht, dem 52-Jährigen am Vorabend (13. Januar) die schweren Verletzungen zugefügt zu haben. Er wurde festgenommen und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagabend (13. Januar) in der Wohnung des Tatverdächtigen auf dem Ollenhauerring zu einem Streit zwischen ihm und dem 52-Jährigen, der sich nach Absprache mit den im Ausland lebenden Eltern des Tatverdächtigen gelegentlich um dessen Wohlbefinden gekümmert hatte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 19-Jährige den Mann tödlich verletzt und anschließend die Wohnung verlassen haben.

Unabhängiger Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten auf der Venloer Straße: 19-Jähriger leistete Widerstand und bewarf Polizisten mit Urinflasche

Später, gegen 23.10 Uhr, geriet der 19-Jährige mit einem Sicherheitsmitarbeiter der DITIB-Moschee an der Venloer Straße in eine körperliche Auseinandersetzung, weil er die bereits verschlossene Moschee hatte betreten wollen. Da er leichte Verletzungen aufwies, riefen die alarmierten Polizisten einen Rettungswagen hinzu. Woher diese Verletzungen stammen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Krankenhaus zeigte er sich unkooperativ, leistete Widerstand und bewarf die eingesetzten Polizisten mit einer Urinflasche. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen daraufhin in Gewahrsam und er blieb bis zu seiner Entlassung am Mittwochmittag in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis auf Streit führt Polizisten am Mittwoch zum Getöteten in Wohnung des 19-Jährigen

Unabhängig hiervon meldete sich am selben Tag ein Zeuge bei der Polizei, da der 52-jährige Geschädigte nicht zur Arbeit erschienen sei und - so der Zeuge - am Vorabend bei dem 19-Jährigen Verdächtigen gewesen sein soll.

Die Beamten begaben sich daraufhin zu dessen Wohnung. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, kletterten die Polizisten auf den Balkon der Wohnung. Dort fanden sie den apathisch wirkenden 19-jährigen Tatverdächtigen. Während seiner Versorgung ergaben sich aufgrund seiner Äußerung Hinweise darauf, dass sich der 52-Jährige verletzt in der Wohnung des 19-Jährigen befinde. Daraufhin wurde die Wohnung mit Unterstützung der Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos vor.

Der Verdächtige bestreitet, den 52- Jährigen getötet zu haben. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und den Tathintergründen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell