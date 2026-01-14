Polizei Köln

POL-K: 260114-2-K Fahndung dank Videobeobachtung erfolgreich - Drei mutmaßliche Räuber festgenommen

Köln (ots)

Dank der Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung hat die Polizei Köln in der Nacht zu Mittwoch (14. Januar) drei mutmaßliche Räuber (23, 26, 36) in der Nähe des Hohenzollernring festgenommen. Sie sollen gegen 1.15 Uhr einem 23-Jährigen in Höhe der Palmstraße unter Androhung von Schlägen das Mobiltelefon aus der Hosentasche geraubt haben. Anhand von Hinweisen zu den Fluchtrichtungen sowie Fotos der Verdächtigen, gelang es den Einsatzkräften die drei Männer nur wenige Minuten später in Tatortnähe zu stellen. Die algerischen Staatsangehörigen sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/al)

