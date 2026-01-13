Polizei Köln

POL-K: 260113-3-K Senior wurde mutmaßlich beim Geldabheben beobachtet - Zivilpolizisten stellen Taschendiebin

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Montagnachmittag (12. Januar) eine mutmaßliche Taschendiebin (18) im Stadtteil Poll auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Die Frau soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 18-Jährige gegen 15.10 Uhr einen 78 Jahre alten Mann beim Geldabheben in einer Bank beobachtet. Anschließend folgte sie dem Senior mit dem Bus bis zur Salmstraße. Dort sprach sie den Mann an und fragte ihn nach dem Weg. Mit einem vorgehaltenen Stadtplan verdeckte sie dabei dessen Sicht, lenkte ihn ab und griff in seine Jackentasche. Die Zivilpolizisten beobachteten den Zugriff und verhinderten die anschließende Flucht der Frau mit einem Taxi. Bei der 18-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mehrere Hundert Euro Bargeld und einen Überweisungsträger des Geschädigten. Beides erhielt der Kölner kurz darauf wieder zurück. (cw/al)

