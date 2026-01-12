Polizei Köln

POL-K: 260112-4-K Jugendliche Räubergruppe in Köln-Sülz - Zeugensuche

Köln (ots)

Mehrfach soll am frühen Samstagabend (10. Januar) eine Gruppe augenscheinlich Jugendlicher unter Vorhalt eines Messers andere junge Kölner im Bereich des Beethovenparks im Ortsteil Sülz beraubt haben. Unter den Verdächtigen, die es offenbar auf Markenbekleidung abgesehen hatten, soll sich insbesondere ein "circa 1,70 Meter großer und dicker, etwa 16-Jähriger mit Flaum im Gesicht" hervorgetan haben. Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr sprach die Gruppe zwischen der Münstereifeler Straße und dem Platz der Kinderrechte zunächst einen Jungen (14) an, der dort mit zwei Freunden unterwegs war. Unvermittelt habe der Haupttäter dem 14-Jährigen ein Messer an die Brust gedrückt. Mit einem Komplizen, der dem Geschädigten auch ins Gesicht schlug, habe der Unbekannte ihm seine hochwertige Weste ausgezogen und die Herausgabe seines Pullovers sowie seiner Schuhe erzwungen. Den Mittäter beschrieb der Geschädigte als "circa 1,75 Meter groß, schlank und etwa 16-jährig". Dieser Jugendliche habe lockige Haare und einen "kleinen Schnurrbart sowie Ziegenbart", so der 14-Jährige weiter.

Gegen 18.45 Uhr überfiel die 5-köpfige Tätergruppe nahe dem sogenannten "Pilzberg" im Beethovenpark einen 16-Jährigen und dessen Begleiter nach gleichem Muster: Nach kurzer Ansprache erzwang der Rädelsführer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Ein drittes Mal schlugen die mutmaßlich gleichen Angreifer gegen 19 Uhr in unmittelbarer Nähe zu. Dabei raubten die Täter anderen Jugendlichen nach einem Wortwechsel eine Jacke, eine Mütze und Bargeld. Einer der Gesuchten soll einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht, geschubst und gewürgt haben.

Um Hinweise zu den Verdächtigen wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

