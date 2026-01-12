Polizei Köln

POL-K: 260112-1-W/K Vermisstensuche nach Frank M. - Hinweise erbeten

Köln (ots)

Seit dem gestrigen Mittag (07.01.2026) wird Frank M. vermisst. Er wurde zuletzt in der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel gesehen. Der 64-Jährige ist weder zeitlich noch räumlich orientiert und leidet an Demenz. Zudem ist Frank M. nicht gut zu Fuß.

Ein Foto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6192840

Personenbeschreibung:

- Circa 186 cm groß

- Schmale Statur - Circa 65 kg schwer - Längere graue Haare und Bart - Trägt eine auffällig gelbe Winterjacke, schwarzer Pullover (siehe Lichtbild), blaue Jeanshose und vermutlich weiße Turnschuhe

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. In Notfällen nutzen Sie bitte die 110.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell