POL-W: W Vermisstensuche nach Frank M. - Hinweise erbeten

Seit dem gestrigen Mittag (07.01.2026) wird Frank M. vermisst. Er wurde zuletzt in der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel gesehen. Der 64-Jährige ist weder zeitlich noch räumlich orientiert und leidet an Demenz. Zudem ist Frank M. nicht gut zu Fuß. Personenbeschreibung: - Circa 186 cm groß - Schmale Statur - Circa 65 kg schwer - Längere graue Haare und Bart - Trägt eine auffällig gelbe Winterjacke, schwarzer Pullover (siehe Lichtbild), blaue Jeanshose und vermutlich weiße Turnschuhe Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. In Notfällen nutzen Sie bitte die 110.

