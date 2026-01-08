PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach Frank M. - Hinweise erbeten

  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit dem gestrigen Mittag (07.01.2026) wird Frank M. vermisst. Er 
wurde zuletzt in der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel gesehen. Der
64-Jährige ist weder zeitlich noch räumlich orientiert und leidet an 
Demenz. Zudem ist Frank M. nicht gut zu Fuß.  

Personenbeschreibung:
-	Circa 186 cm groß
-	Schmale Statur
-	Circa 65 kg schwer
-	Längere graue Haare und Bart
-	Trägt eine auffällig gelbe Winterjacke, schwarzer Pullover (siehe 
Lichtbild), blaue Jeanshose und vermutlich weiße Turnschuhe

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden. In Notfällen nutzen Sie bitte die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

