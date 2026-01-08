PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Liebermannstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.01.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der Liebermannstraße zu 
einem Verkehrsunfall. 

Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Mini Cooper auf der 
Liebermannstraße in Richtung Stresemannstraße unterwegs, als 
unvermittelt ein Pkw auf der Gegenspur ausscherte, um einen haltenden
Transporter zu umfahren. Der 23-Jährige bremste und wich nach links 
aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte er auf
schneebedeckter Fahrbahn zunächst gegen einen Laternenmasten und in 
der Folge gegen eine Grundstücksmauer. 

Die Fahrerin des Pkw habe kurz angehalten und den Mini-Fahrer 
angesprochen, sei dann jedoch weiter gefahren. 

Die Frau wird als circa 35 bis 50 Jahre alt mit gelockten, braunen 
Haaren beschrieben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen
BMW SUV handeln. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

