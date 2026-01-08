Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Liebermannstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.01.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der Liebermannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Mini Cooper auf der Liebermannstraße in Richtung Stresemannstraße unterwegs, als unvermittelt ein Pkw auf der Gegenspur ausscherte, um einen haltenden Transporter zu umfahren. Der 23-Jährige bremste und wich nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte er auf schneebedeckter Fahrbahn zunächst gegen einen Laternenmasten und in der Folge gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrerin des Pkw habe kurz angehalten und den Mini-Fahrer angesprochen, sei dann jedoch weiter gefahren. Die Frau wird als circa 35 bis 50 Jahre alt mit gelockten, braunen Haaren beschrieben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen BMW SUV handeln. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

