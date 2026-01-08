PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw dreht sich aufs Dach - Fahrerin befreit sich selbstständig

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026, 15:35 Uhr), kam es auf der L74 zu einem 
Alleinunfall.

Eine 56-jährige Remscheiderin war mit ihrem Opel Adam auf der L74 in 
Richtung Solingen-Kohlfurth unterwegs. Nachdem sie circa 500 Meter 
vor dem Parkplatz Burgholz den Fahrstreifen gewechselt hatte, verlor 
die Frau nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über ihr 
Fahrzeug.

In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte 
gegen die Leitplanke. Der Opel drehte sich auf das Dach und blieb im 
Straßengraben liegen. Anschließend verließ die Fahrzeugführerin den 
Pkw selbstständig.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie 
zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde 
abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal

