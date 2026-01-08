Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw dreht sich aufs Dach - Fahrerin befreit sich selbstständig

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026, 15:35 Uhr), kam es auf der L74 zu einem Alleinunfall. Eine 56-jährige Remscheiderin war mit ihrem Opel Adam auf der L74 in Richtung Solingen-Kohlfurth unterwegs. Nachdem sie circa 500 Meter vor dem Parkplatz Burgholz den Fahrstreifen gewechselt hatte, verlor die Frau nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Opel drehte sich auf das Dach und blieb im Straßengraben liegen. Anschließend verließ die Fahrzeugführerin den Pkw selbstständig. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

