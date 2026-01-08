Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht auf der Neuenkamper Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.01.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Neuenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau wollte im Bereich des Parkplatzes der Sporthalle Neuenkamp die Neuenkamper Straße an der Fußgängerampel überqueren, als sie von einem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw soll blond gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

