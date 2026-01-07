PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2025, gegen 18:00 Uhr, beabsichtigte eine 
Streifenwagenbesatzung einen BMW auf der Friedrich-Ebert-Straße 
anzuhalten, der jedoch die Anhaltezeichen missachtete und flüchtete.

Ein 22-jähriger Mann und sein 18-jähriger Beifahrer fuhren mit einem 
BMW M3 auf der Friedrich-Ebert-Straße und sollten aufgrund 
auffälligen Fahrverhaltens kontrolliert werden. Stattdessen 
beschleunigte der 22-Jährige auf schneebedeckter Fahrbahn und setzte 
seine Fahrt über die A535 und die A46 fort. Am Autobahnkreuz 
Wuppertal-Nord wechselte er auf die A1 in Richtung Köln, wo er nach 
bisherigen Erkenntnissen wenig später die Kontrolle über sein 
Fahrzeug verlor und in die Leitplanke schleuderte. 

Zuvor beschädigte er bereits auf der A46 einen rechts neben ihm 
fahrenden Streifenwagen durch ein Fahrmanöver. 

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel gefunden. 
Zudem wurde dem Fahrer, aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem 
Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Blutprobe entnommen.

