Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2025, gegen 18:00 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen BMW auf der Friedrich-Ebert-Straße anzuhalten, der jedoch die Anhaltezeichen missachtete und flüchtete. Ein 22-jähriger Mann und sein 18-jähriger Beifahrer fuhren mit einem BMW M3 auf der Friedrich-Ebert-Straße und sollten aufgrund auffälligen Fahrverhaltens kontrolliert werden. Stattdessen beschleunigte der 22-Jährige auf schneebedeckter Fahrbahn und setzte seine Fahrt über die A535 und die A46 fort. Am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wechselte er auf die A1 in Richtung Köln, wo er nach bisherigen Erkenntnissen wenig später die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke schleuderte. Zuvor beschädigte er bereits auf der A46 einen rechts neben ihm fahrenden Streifenwagen durch ein Fahrmanöver. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel gefunden. Zudem wurde dem Fahrer, aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell