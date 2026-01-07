PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Barmen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (05.01.2026, gegen 09:25 Uhr) kam es in einem 
Geschäft auf der Gewerbeschulstraße in der Nähe zur Unteren 
Lichtenplatzer Straße zu einem Raub.

Nachdem es an der Tür des Geschäfts klingelte, öffnete die Besitzerin
(56). In der Folge betraten zwei Täter das Ladenlokal. Während ein 
Täter die Geschädigte mit einem Messer bedrohte, forderte der Zweite 
die Herausgabe von Bargeld. Anschließend übergab die Frau welches an 
die Täter. Anschließend forderten die Männer weiter Geld. Um ihrer 
Forderung Nachdruck zu verleihen, klemmte derjenige mit dem Messer 
den Kopf der Frau zwischen seinen Arm ein. Daraufhin übergab sie 
weiteres Bargeld.

Bevor die Täter flüchteten, sperrte man die Geschädigte in dem 
Personalraumein. Beide Täter trugen während der Tat schwarze 
Kleidung, eine schwarze Mütze und dunkle Handschuhe. Die Nase und der
Mund waren bedeckt. Die Täter hatten jeweils eine schlanke Figur und 
sprachen gebrochen Deutsch. Einer war circa 165 cm bis 170 cm und der
andere 170 cm bis 180 cm groß.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern 
geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

