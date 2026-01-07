Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Barmen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (05.01.2026, gegen 09:25 Uhr) kam es in einem Geschäft auf der Gewerbeschulstraße in der Nähe zur Unteren Lichtenplatzer Straße zu einem Raub. Nachdem es an der Tür des Geschäfts klingelte, öffnete die Besitzerin (56). In der Folge betraten zwei Täter das Ladenlokal. Während ein Täter die Geschädigte mit einem Messer bedrohte, forderte der Zweite die Herausgabe von Bargeld. Anschließend übergab die Frau welches an die Täter. Anschließend forderten die Männer weiter Geld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, klemmte derjenige mit dem Messer den Kopf der Frau zwischen seinen Arm ein. Daraufhin übergab sie weiteres Bargeld. Bevor die Täter flüchteten, sperrte man die Geschädigte in dem Personalraumein. Beide Täter trugen während der Tat schwarze Kleidung, eine schwarze Mütze und dunkle Handschuhe. Die Nase und der Mund waren bedeckt. Die Täter hatten jeweils eine schlanke Figur und sprachen gebrochen Deutsch. Einer war circa 165 cm bis 170 cm und der andere 170 cm bis 180 cm groß. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell