Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Raub in Spielhalle

Wuppertal (ots)

Dienstagmorgen (06.01.2026, 09:50 Uhr), überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Spielhalle auf der Berliner Straße gegenüber vom Wupperfelder Markt. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Männer die Spielhalle. Sodann trat ein Täter an die 50-jährige Bedienung heran und zog sie an ihrem Arm hinter den Tresen. Dabei hielt er ein Messer in seinen Händen ohne es einzusetzen. Während die Frau den Tresor öffnete, stand der andere Täter an der Tür schmiere. Nachdem ein Täter das Bargeld aus dem Tresor genommen hatte, flüchteten die Männer zu Fuß. Die Täter sind männlich und hatten jeweils eine schlanke Statur. Während einer komplett schwarz gekleidet war, trug der andere eine weiße Jacke. Beide hatten eine Kapuze ins Gesicht gezogen und einer hatte eine Sonnenbrille auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Ob dieser Raub in Zusammenhang mit dem Raub in der Gewerbeschulstraße, steht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell