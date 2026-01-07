PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Raub in Spielhalle

Wuppertal (ots)

Dienstagmorgen (06.01.2026, 09:50 Uhr), überfielen zwei bislang 
unbekannte Täter eine Spielhalle auf der Berliner Straße gegenüber 
vom Wupperfelder Markt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Männer die Spielhalle. 
Sodann trat ein Täter an die 50-jährige Bedienung heran und zog sie 
an ihrem Arm hinter den Tresen. Dabei hielt er ein Messer in seinen 
Händen ohne es einzusetzen. Während die Frau den Tresor öffnete, 
stand der andere Täter an der Tür schmiere. Nachdem ein Täter das 
Bargeld aus dem Tresor genommen hatte, flüchteten die Männer zu Fuß.

Die Täter sind männlich und hatten jeweils eine schlanke Statur. 
Während einer komplett schwarz gekleidet war, trug der andere eine 
weiße Jacke. Beide hatten eine Kapuze ins Gesicht gezogen und einer 
hatte eine Sonnenbrille auf. 

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, 
sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

Ob dieser Raub in Zusammenhang mit dem Raub in der 
Gewerbeschulstraße, steht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:25

    POL-W: W Raub in Barmen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Montagmorgen (05.01.2026, gegen 09:25 Uhr) kam es in einem Geschäft auf der Gewerbeschulstraße in der Nähe zur Unteren Lichtenplatzer Straße zu einem Raub. Nachdem es an der Tür des Geschäfts klingelte, öffnete die Besitzerin (56). In der Folge betraten zwei Täter das Ladenlokal. Während ein Täter die Geschädigte mit einem Messer bedrohte, forderte der Zweite die Herausgabe von Bargeld. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:55

    POL-W: W Wendeunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

    Wuppertal (ots) - Am 05.01.2026, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Pestalozzistraße in Richtung Elberfeld unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen wenden wollte. Bei dem Versuch kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Swace eines Wuppertalers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren