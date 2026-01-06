PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Wendeunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2026, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße
zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus auf der 
Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Pestalozzistraße in Richtung 
Elberfeld unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen wenden 
wollte. Bei dem Versuch kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Swace 
eines Wuppertalers (50), der ebenfalls in Richtung Elberfeld 
unterwegs war. Der Suzuki wurde in Folge der Karambolage gegen eine 
geparkte Mercedes C-Klasse geschleudert.

Die Fahrer der Pkw sowie der Beifahrer (43) des Suzuki wurden leicht 
verletzt und durch Rettungskräfte versorgt.

Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

