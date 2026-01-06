Polizei Wuppertal

POL-W: W Wendeunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2026, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Pestalozzistraße in Richtung Elberfeld unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen wenden wollte. Bei dem Versuch kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Swace eines Wuppertalers (50), der ebenfalls in Richtung Elberfeld unterwegs war. Der Suzuki wurde in Folge der Karambolage gegen eine geparkte Mercedes C-Klasse geschleudert. Die Fahrer der Pkw sowie der Beifahrer (43) des Suzuki wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell