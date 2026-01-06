PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubversuch in Heckinghausen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung 
Krebsstraße und Widukindstraße zu einem Raubdelikt.

Zwei Jugendliche (15 und 17) fuhren mit der Schwebebahn in Richtung 
Barmen. Als sie an der Haltestelle Wupperfeld ausstiegen, bemerkten 
sie eine Gruppe von vier Jugendlichen, die ebenfalls aus der Bahn 
ausstiegen und ihnen folgten. Im Bereich der Widukindstraße sprachen 
die Unbekannten die zwei Jugendlichen zunächst an, bevor sie die 
beiden an der Kreuzung Krebsstraße auch körperlich attackierten. Sie 
forderten Geld.

Als die Angreifer bemerkten, dass sie keine Beute zu erwarten hätten,
entfernten sie sich in östlicher Richtung.

Die Täter werden als circa 16 Jahre alt beschrieben. Einer ist etwa 
1,80m groß, während die anderen drei um die 1,60m groß sind. Zum 
Tatzeitpunkt trug der größere eine weiße Jacke und einer der 
kleineren Angreifer eine schwarze Kappe. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

