Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubversuch in Heckinghausen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Krebsstraße und Widukindstraße zu einem Raubdelikt. Zwei Jugendliche (15 und 17) fuhren mit der Schwebebahn in Richtung Barmen. Als sie an der Haltestelle Wupperfeld ausstiegen, bemerkten sie eine Gruppe von vier Jugendlichen, die ebenfalls aus der Bahn ausstiegen und ihnen folgten. Im Bereich der Widukindstraße sprachen die Unbekannten die zwei Jugendlichen zunächst an, bevor sie die beiden an der Kreuzung Krebsstraße auch körperlich attackierten. Sie forderten Geld. Als die Angreifer bemerkten, dass sie keine Beute zu erwarten hätten, entfernten sie sich in östlicher Richtung. Die Täter werden als circa 16 Jahre alt beschrieben. Einer ist etwa 1,80m groß, während die anderen drei um die 1,60m groß sind. Zum Tatzeitpunkt trug der größere eine weiße Jacke und einer der kleineren Angreifer eine schwarze Kappe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

