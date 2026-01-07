Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Räuberischem Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 06.01.2026, um 01:45 Uhr, nahmen Polizeibeamte zwei Männer (21 und 45) auf der Calvinstraße in Elberfeld fest. Zuvor hatte ein 24-jähriger Ladeninhaber seinen 3er BMW in einer Einfahrt an der Straße Wall geparkt. Nachdem der Geschädigte mit zwei Zeugen ein Ladenlokal betreten hatte, hörte er die Alarmanlage seines Fahrzeugs. Als die drei nach draußen gingen, flüchteten zwei Personen mit der Umhängetasche des Wuppertalers, die sich zuvor noch im Auto befand, zu Fuß in Richtung Calvinstraße. Der Geschädigte und die zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf. Als man die Tatverdächtigen einholte, soll der 45-Jährige ein Pfefferspray gezogen und dem 24-Jährigen ins Gesicht gesprüht haben. Den drei Verfolgern gelang es dennoch, die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen, mit unbekannter Staatsangehörigkeit, fanden die Einsatzkräfte mehrere Bubbles mit mutmaßlich Crack und Geld in szenetypischer Stückelung. Bei dem 46-Jährigen fand man die Umhängetasche des Geschädigten. Beide wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 21-Jährigen liegt des Weiteren ein Haftbefehl wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

