Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Räuberischem Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 06.01.2026, um 01:45 Uhr, nahmen Polizeibeamte zwei Männer (21 und
45) auf der Calvinstraße in Elberfeld fest. 

Zuvor hatte ein 24-jähriger Ladeninhaber seinen 3er BMW in einer 
Einfahrt an der Straße Wall geparkt. Nachdem der Geschädigte mit zwei
Zeugen ein Ladenlokal betreten hatte, hörte er die Alarmanlage seines
Fahrzeugs. Als die drei nach draußen gingen, flüchteten zwei Personen
mit der Umhängetasche des Wuppertalers, die sich zuvor noch im Auto 
befand, zu Fuß in Richtung Calvinstraße.

Der Geschädigte und die zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf. Als 
man die Tatverdächtigen einholte, soll der 45-Jährige ein 
Pfefferspray gezogen und dem 24-Jährigen ins Gesicht gesprüht haben. 
Den drei Verfolgern gelang es dennoch, die Tatverdächtigen bis zum 
Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten.

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen, mit unbekannter 
Staatsangehörigkeit, fanden die Einsatzkräfte mehrere Bubbles mit 
mutmaßlich Crack und Geld in szenetypischer Stückelung. Bei dem 
46-Jährigen fand man die Umhängetasche des Geschädigten.

Beide wurden vorläufig festgenommen.

Gegen den 21-Jährigen liegt des Weiteren ein Haftbefehl wegen eines 
besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Er wird heute dem 
Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft 
zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 06.01.2026 – 13:55

    POL-W: W Wendeunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

    Wuppertal (ots) - Am 05.01.2026, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Pestalozzistraße in Richtung Elberfeld unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen wenden wollte. Bei dem Versuch kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Swace eines Wuppertalers ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:06

    POL-W: W Raubversuch in Heckinghausen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 05.01.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Krebsstraße und Widukindstraße zu einem Raubdelikt. Zwei Jugendliche (15 und 17) fuhren mit der Schwebebahn in Richtung Barmen. Als sie an der Haltestelle Wupperfeld ausstiegen, bemerkten sie eine Gruppe von vier Jugendlichen, die ebenfalls aus der Bahn ausstiegen und ihnen folgten. Im Bereich der Widukindstraße sprachen die Unbekannten ...

    mehr
