Polizei Köln

POL-K: 260111-1-K/GM Senior in Wipperfürther Wohnung erstochen - Ehefrau festgenommen - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitag (9. Januar) gegen 17 Uhr soll eine 75 Jahre alte Frau aus Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) ihrem 83-jährigen Ehemann in einem Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße eine tödliche Stichverletzung im Oberkörper zugefügt haben. Eingesetzte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Der Senior verstarb jedoch noch vor Ort.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen die tatverdächtige Seniorin in der gemeinsamen Wohnung fest. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Diese führte in den Wohnräumen Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und der Tatmotivation dauern an. (cg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell