POL-K: 260109-2-K Angriff am Heinrich-Böll-Platz - 18-Jähriger in der Innenstadt attackiert - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Kriminalpolizei nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am 13. September 2025 (Samstag) gemeinsam mit vier bereits identifizierten Beteiligten im Alter von 17, 19, 20 und 21 Jahren einen 18-Jährigen im Bereich Heinrich-Böll-Platz angegriffen und geschlagen zu haben.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 18-Jährige gegen 0.35 Uhr mit der fünfköpfigen Gruppe in Streit geraten. In der Folge sollen die Männer ihren Kontrahenten massiv geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Anschließend flüchteten sie in Richtung Hauptbahnhof. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Kopfverletzungen.

Einsatzkräfte stellten vier mutmaßlich Tatbeteiligte noch in Tatortnähe sowie in einer Regionalbahn am Bahnhof Leichlingen. Gegen zwei der Männer (19, 20) ordnete ein Richter bereits am Folgetag des Angriffs Untersuchungshaft an.

Lichtbilder des bislang nicht identifizierten Angreifers sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/191304

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

