Polizei Köln

POL-K: 260109-3-K Zivilpolizisten nehmen Dealer in flagranti fest - Baseballschläger in mutmaßlicher Drogenwohnung - Haftrichter

Köln (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstag (8. Januar) gegen 19.30 Uhr im innerstädtischen Brennpunktbereich Neumarkt zwei 19 und 24 Jahre alte mutmaßliche Heroindealer festgenommen und zur Polizeiwache Stolkgasse gefahren. Den Ermittlungen zufolge hatten die Männer zuvor einen Pkw Peugeot mit Aachener Zulassung an der nahen Jabachstraße abgestellt. Bei dessen anschließender Durchsuchung stellten die Polizisten 18 Verkaufseinheiten Heroin sicher. Vergeblich hatte der 19-jährige Verdächtige versucht, sich mit einem Sprint durch die U-Bahnhaltestelle Neumarkt seiner Festnahme zu entziehen. Die polizeiliche Durchsuchung der Aachener Wohnanschrift seines älteren Komplizen führte unter anderem zur Sicherstellung von 18000 Euro in bar.

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Crackdealer ging den Beamten gegen 20 Uhr im Zuge seiner "Tätigkeit" an der Fleischmengergasse ins Netz. In seiner Bekleidung sowie einem von ihm am nahen Josef-Haubrich-Hof genutzten Erddepot fanden sich insgesamt 49 Verkaufseinheiten Crack und Heroin.

Vor einem Mehrfamilienhaus an der Rolshover Straße im Brennpunktbereich Kalk stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21.50 Uhr bei der Kontrolle eines E-Scooterfahrers (28) zunächst ein offenbar gefälschtes Versicherungskennzeichen fest. Die Durchsuchung des Verdächtigen, der sich mit einer italienischen ID-Card auswies, führte neben zwei Handys und Bargeld eine Einheit Kokain zutage. In der von ihm augenscheinlich genutzten Wohnung fanden sich dann neben weiteren Kokaineinheiten und Verpackungsmaterial knapp 2000 Euro und ein griffbereiter Baseballschläger. Nachdem sich bei dem 28-Jährigen selbst Hinweise auf Kokainkonsum ergeben hatten, musste er eine Blutprobe entrichten.

Alle Festgenommenen müssen sich heute (9. Januar) vor einem Haftrichter verantworten. (cg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell