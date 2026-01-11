Polizei Köln

POL-K: 260111-2-K Fahranfänger liefern sich Rennen von Deutz nach Mülheim - 3er BMW und Audi A6 sichergestellt

Köln (ots)

Am Freitagabend (9. Januar) gegen 20.50 Uhr hat die Polizei Köln auf dem Bergischen Ring in Mülheim zwei 19 und 21 Jahre alte Fahrer eines BMW sowie eines Audi gestoppt. Kurz zuvor hatten die beiden jungen Kölner vor einer roten Ampel an der Olpener Straße in Deutz nebeneinander stehend durch die geöffneten Seitenscheiben Kontakt aufgenommen und nach dem Abbiegen auf die Deutz-Mülheimer Straße Vollgas gegeben. Mit zeitweise weit über 100km/h überholten die Raser mehrfach andere Verkehrsteilnehmer wahlweise rechts oder links auf dem Pfälzischen- sowie dem Bergischen Ring. Angesichts einer roten Ampel Höhe Danzierstraße bremsten beide stark ab und kamen nebeneinander an der Haltelinie zum Stillstand. Eine nachfahrende Streifenwagenbesatzung blockierte dort die Weiterfahrt, beschlagnahmte die Autos und die Führerscheine der Fahrer und leitete ein Verkehrsstrafverfahren ein. (cg/sb)

