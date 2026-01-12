Polizei Köln

POL-K: 260112-2-K Straßenraub in Leverkusen-Wiesdorf - Falscher Polizeibeamter überfällt Senior und entwendet Geldbörse

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub am Samstagnachmittag (10. Januar) auf einen 76 Jahre alten Senior in Leverkusen-Wiesdorf sucht die Kriminalpolizei nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 76-Jährige gegen 17.15 Uhr nach einem Einkauf in einem Discounter auf der Peschstraße zu Fuß auf der Manforter Straße in Richtung Heymannstraße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, den Geschädigten kontrollieren zu wollen. Als der 76-Jährige daraufhin sein Portemonnaie hervorholte, entriss der Täter es ihm gewaltsam und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte beschreibt den Angreifer als kräftig gebaut und circa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit soll der Mann eine schwarze Jogginghose sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

