Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub: 76-jährige Frau verletzt - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Straße

02.01.2026, 12.15 Uhr

Am Freitagmittag kam es in der Magdeburger Straße in Helmstedt zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 76 Jahre alten Frau. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 12.105 Uhr auf dem rechten Gehweg aus Richtung Papenberg kommend in Richtung Magdeburger Berg unterwegs. In Höhe des Fußgängerüberweges in der Straße Kleiner Wall verspürte sie plötzlich einen Schlag von hinten an ihrem Körper, stürzte zu Boden und wurde dadurch verletzt. Zeitgleich ergriff ein unbekannter Täter die am Boden liegende Handtasche der 76-Jährigen und flüchtete in Richtung Ostendorf.

Die verletzte Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik in Helmstedt gebracht. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine sportliche Figur gehabt haben, einem südländischen Erscheinungsbild entsprochen und dunkle Kleidung getragen haben. Da sich die Tat zur Mittagszeit ereignete, hofft die Polizei auf Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell