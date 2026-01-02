Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hauseigentümer vertreibt Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brackstedt, Zum Badekoth

31.12.2025, 20.30 Uhr

Am Mittwochabend versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Badekoth im Wolfsburger Stadtteil Brackstedt einzubrechen. Durch den Einsatz einer Videokamera konnte die Tat verhindert werden.

Der Hauseigentümer erhielt gegen 20.30 Uhr über eine App eine Benachrichtigung, dass seine Videokamera Personen auf seinem Grundstück erfasst hatte. Beim Blick in die App bestätigte sich der Verdacht. Der Eigentümer sprach die unbekannten Personen über die Sprechfunktion der Kamera an, woraufhin diese umgehend in unbekannte Richtung flüchteten.

Bei der Rückkehr zu seinem Haus stellte der Eigentümer eine Hebelmarke an seiner Terrassentür fest.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

