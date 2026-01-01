PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Polizeiliche Bilanz der Silvesternacht im Landkreis Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Königslutter, Schöningen, 01.01.2026

Im Landkreis Helmstedt verzeichnete die Polizei insgesamt einen eher ruhigen Einsatzverlauf mit silvesterbedingten Einsätzen. In Helmstedt kam es jedoch unter anderem zu Pyrotechnikbeschuss auf Passanten sowie zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

Um 22.45 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf, dass aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Neumärkerstraße in Helmstedt gezielt mit Pyrogegenständen auf Passanten geworfen werde. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein Feuerwerkskörper gezielt auf einen Polizeibeamten geworfen, der in letzter Sekunde ausweichen konnte. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses trafen die Beamten unter anderem einen 23 Jahre alte Tatverdächtigen an. Zudem wurden nicht zugelassene Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt. Der 23-Jährige wurde zudem in Gewahrsam genommen.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 01:17 Uhr ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Wendhausen, Gemeinde Lehre, in Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurden der Polizei mehrere brennende Anhänger auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 244 in Mariental, der sogenannten Bärenkurve, gemeldet. Trotz des schnellen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehren wurden mehrere Anhänger vollständig zerstört. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

