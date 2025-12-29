PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Oebisfelder Straße

24.12.2025, 06:24 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin kam es am vergangenen Mittwochmorgen auf der Oebisfelder Straße in Wolfsburg.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 56 Jahre alte Fahrer eines Audi A 3 die Oebisfelder Straße/ B188 in Richtung Berliner Brücke. Im dortigen Kurvenbereich übersah er eine 32-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn plötzlich von rechts in Richtung Haltestelle "Wolfsburg Schloss" betrat. In der Folge kam es zu einer Kollision, wobei die 32-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins das Wolfsburger Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:30

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Reislingen, Hauptstraße 24.12.2025, 10:00 Uhr - 25.12.2025, 14:28 Uhr Unbekannte brachen zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ein. Die Hauseigentümerin stellte den Einbruch am Donnerstagnachmittag fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:27

    POL-WOB: Wohnung in Vollbrand

    Wolfsburg (ots) - Schöningen, Wilhelmstraße 27.12.2025, 17:36 - 21:15 Zu einem Vollbrand einer Wohnung kam es am frühen Samstagabend in der Wilhelmstraße in Schöningen. Insgesamt vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nahmen bei ihrem Eintreffen eine deutliche Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses wahr, die sich kurz darauf zu einem Vollbrand entwickelte. Die Feuerwehren aus Schöningen, Hoiersdorf ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:25

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Lessingstraße 24.12.2025, 12:00 Uhr - 25.12.2025, 12:10 Uhr Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Helmstedt ein. Die Polizei sucht Zeugen. Als die Hauseigentümerin am Donnerstagmittag nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruch und informierte sofort die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren