Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Oebisfelder Straße

24.12.2025, 06:24 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin kam es am vergangenen Mittwochmorgen auf der Oebisfelder Straße in Wolfsburg.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 56 Jahre alte Fahrer eines Audi A 3 die Oebisfelder Straße/ B188 in Richtung Berliner Brücke. Im dortigen Kurvenbereich übersah er eine 32-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn plötzlich von rechts in Richtung Haltestelle "Wolfsburg Schloss" betrat. In der Folge kam es zu einer Kollision, wobei die 32-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins das Wolfsburger Klinikum gebracht.

