PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büro - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

01.01.2026, 21.20 Uhr

Am Donnerstagabend brach ein 25 Jahre alter Mann aus Wolfsburg in ein Büro in der Goethestraße ein. Noch während der Tatausführung konnte der Täter von alarmierten Polizeibeamten in den Räumlichkeiten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Ein Zeuge verständigte am Donnerstag gegen 21.20 Uhr die Polizei, nachdem er über eine Überwachungskamera eine maskierte Person in seinem Büro festgestellt hatte. Daraufhin wurden umgehend mehrere Streifenwagen zum Tatort entsandt.

Beim Eintreffen der Beamten konnten diese beobachten, wie der Täter gerade versuchte, das Objekt durch ein Fenster zu verlassen. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten ließ sich der 25-Jährige widerstandslos festnehmen.

Der Mann wurde der Polizeidienststelle zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitagmorgen entlassen.

Im Rahmen der nach der Festnahme erfolgten Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der Täter gewaltsam über eine Eingangstür in die Räumlichkeiten gelangt war.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:09

    POL-WOB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Eigentümerin überrascht Täter im Schlafzimmer

    Bahrdorf (ots) - Bahrdorf, Lange Straße 31.12.2025, 21.40 Uhr Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Lange Straße in Bahrdorf ein. Die anwesende Hauseigentümerin bemerkte den Einbruch und konnte den Täter durch ihr Einschreiten vertreiben. Die Hauseigentümerin hielt sich zum Tatzeitpunkt in ihrem Wohnzimmer auf, als ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:03

    POL-WOB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hauseigentümer vertreibt Einbrecher

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Brackstedt, Zum Badekoth 31.12.2025, 20.30 Uhr Am Mittwochabend versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Badekoth im Wolfsburger Stadtteil Brackstedt einzubrechen. Durch den Einsatz einer Videokamera konnte die Tat verhindert werden. Der Hauseigentümer erhielt gegen 20.30 Uhr über eine App eine ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:49

    POL-WOB: Polizeiliche Bilanz der Silvesternacht im Landkreis Helmstedt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Königslutter, Schöningen, 01.01.2026 Im Landkreis Helmstedt verzeichnete die Polizei insgesamt einen eher ruhigen Einsatzverlauf mit silvesterbedingten Einsätzen. In Helmstedt kam es jedoch unter anderem zu Pyrotechnikbeschuss auf Passanten sowie zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren