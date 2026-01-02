Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büro - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

01.01.2026, 21.20 Uhr

Am Donnerstagabend brach ein 25 Jahre alter Mann aus Wolfsburg in ein Büro in der Goethestraße ein. Noch während der Tatausführung konnte der Täter von alarmierten Polizeibeamten in den Räumlichkeiten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Ein Zeuge verständigte am Donnerstag gegen 21.20 Uhr die Polizei, nachdem er über eine Überwachungskamera eine maskierte Person in seinem Büro festgestellt hatte. Daraufhin wurden umgehend mehrere Streifenwagen zum Tatort entsandt.

Beim Eintreffen der Beamten konnten diese beobachten, wie der Täter gerade versuchte, das Objekt durch ein Fenster zu verlassen. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten ließ sich der 25-Jährige widerstandslos festnehmen.

Der Mann wurde der Polizeidienststelle zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitagmorgen entlassen.

Im Rahmen der nach der Festnahme erfolgten Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der Täter gewaltsam über eine Eingangstür in die Räumlichkeiten gelangt war.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell