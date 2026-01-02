Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Eigentümerin überrascht Täter im Schlafzimmer

Bahrdorf (ots)

Bahrdorf, Lange Straße

31.12.2025, 21.40 Uhr

Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Lange Straße in Bahrdorf ein. Die anwesende Hauseigentümerin bemerkte den Einbruch und konnte den Täter durch ihr Einschreiten vertreiben.

Die Hauseigentümerin hielt sich zum Tatzeitpunkt in ihrem Wohnzimmer auf, als sie plötzlich ein lautes Klirren hörte. Daraufhin ging sie in das Obergeschoß und bemerkte einen fremden, maskierten Mann in ihrem Schlafzimmer. Als die Frau den Unbekannten lautstark anschrie, flüchtete dieser daraufhin sichtlich erschrocken durch ein Fenster und entkam in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der Täter zunächst auf ein Carportdach geklettert war. Von dort aus schlug er ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Haus.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell