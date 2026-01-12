Polizei Köln

POL-K: 260112-3-K Explosion in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Montag (12. Januar) in der Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach einem etwa 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Unbekannten. Die Wohnungstür einer Bewohnerin (39) wurde durch die Detonation stark beschädigt.

Anwohner der Kreutzerstraße waren gegen 4 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen beobachteten anschließend einen Mann mit über den Kopf gezogener Kapuze, der aus dem Haus flüchtete. Die eingesetzten Ermittler gehen ersten Hinweisen nach, dass es sich um ein Beziehungsdelikt handeln könnte. Die 39-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 15 zu melden. (ph/al)

