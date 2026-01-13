Polizei Köln

POL-K: 260113-1-K 55-Jähriger in Kölner Altstadt niedergeschlagen und beraubt - Zeugensuche

In der Nacht auf Dienstag (13. Januar) sollen vier Männer einen 55-Jährigen in der Hühnergasse in der Kölner Altstadt krankenhausreif geschlagen und beraubt haben. Der Schwerverletzte, der auch Schnittverletzungen im Gesicht erlitten hatte, musste in einer Klinik operiert werden. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr hatte ein Passant den am Boden Liegenden bemerkt und umgehend Rettungskräfte alarmiert. Eigenen Angaben zufolge habe der Mann bei den späteren Angreifern Drogen kaufen wollen, wobei man in Streit geraten sei. Die Unbekannten hätten ihn dann massiv attackiert und seien mit seinem Bargeld geflüchtet. Einer der Angreifer habe eine auffällig gelbe Jacke mit Fell an der Kapuze getragen.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

