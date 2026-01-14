Polizei Köln

POL-K: 260114-1-K Mutmaßlicher jugendlicher Räuber gestellt - Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 12. Januar

Die Polizei Köln hat am Dienstag (13. Januar) gegen 19 Uhr einen 15 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter aus einer Raubserie auf andere Jugendliche erkennungsdienstlich behandelt und an seine Erziehungsberechtigten übergeben. In der Wohnung an der Geisbergstraße in Klettenberg stellten die Polizisten Beweismittel sicher.

Dem 15-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, sich an mehreren Raubüberfällen am Beethovenpark im Ortsteil Sülz beteiligt zu haben. Nicht zuletzt aufgrund von Zeugenangaben hatte die Kripo Köln den Verdächtigen identifiziert. Eine Streifenwagenbesatzung erkannte ihn an der Luxemburger Straße und griff zu. Die Strafermittlungen gegen den Jugendlichen sowie seine noch unbekannten Mittäter dauern an. (cg/al)

