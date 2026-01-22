Polizei Bielefeld

POL-BI: Überwachungskamera entlarvt Angreifer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Betrunkener verletzte am Mittwochabend, 21.01.2026, zwei Männer am Ostwestfalen Platz. Gegenüber der Polizei log er, dass er von dem Duo angegriffen worden sei.

Gegen 22:20 Uhr pöbelte ein polizeibekannter 22-jähriger Mann aus Kirchlengern einen 47-jährigen Bielefeld und einen 44-jährigen Gütersloher vor einem Kiosk am Ostwestfalen Platz an. Daraufhin brachte er sich unmittelbar in eine Kampfstellung und versuchte, das Duo mit den Fäusten zu schlagen. Zunächst konnten Sicherheitskräfte, den Angriff unterbinden.

Wenig später verlagerte sich der einseitige Konflikt in den Eingang der Bahnhofshalle. Dort brachte der betrunkene Mann aus Kirchlengern das Duo mit Schlägen und Würfen zu Boden und trat mehrfach auf sie ein. Vor dem erneut eingreifenden Sicherheitsdienst flüchtete der 22-Jährige.

Die alarmierten Polizisten trafen noch während der Anfahrt zum Einsatzort den flüchtigen 22-Jährigen nahe des Kreisverkehrs an der Straße Am Güterbahnhof an. Den Beamten teilte er mit, dass er von zwei Männern angegriffen worden sei, aber keine Strafanzeige stellen wolle. Als sie weitere Fragen stellten, verweigerte er plötzlich weitere Schilderungen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Auf Videos von Überwachungskameras sahen die Polizisten kurz darauf, dass die Aussage des 22-Jährigen falsch und die Aussagen des Duos korrekt waren.

Der 22-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss sich nun für die gefährliche Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell