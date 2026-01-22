PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld gesichert - Vorsicht mit Ihren Kontodaten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Mittwoch, 21.01.2026, bemerkte eine Bielefelderin in letzter Sekunde einen Betrugsversuch und verhinderte einen hohen Geldverlust.

Eine 43-jährige Bielefelderin hatte in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Kauf angeboten. Gegen 15:40 Uhr meldete sich bei ihr eine vermeintliche Käuferin. Diese teilte der Bielefelderin mit, dass sie den Kauf über das Portal abwickeln wolle. Dazu habe sie bereits alle Daten eingegeben und die Zahlung abgeschlossen. In den nächsten Minuten solle die Bielefelderin eine E-Mail von dem Internetportal erhalten, welche sie bestätigen müsse, um den Verkauf abzuschließen. Die 43-Jährige öffnete den der E-Mail beigefügten Link und folgte dem Menü, wo sie auch ihre Bankdaten eingeben musste. Im Anschluss wurde sie auf die Online-Banking Seite der Bank geleitet, wo sie den Button "Bestätigen" betätigte.

Danach öffnete sie sofort ihr Online-Banking und stellte dort fest, dass ein hoher Geldbetrag zur Überweisung vorgemerkt war. Unverzüglich initiierte sie eine Rückbuchung.

Unmittelbar danach erhielt die Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Mann sich als Mitarbeiter des Online-Verkaufsportals ausgab und Zahlungsinformationen erfragen wollte. Sie äußerte ihre Zweifel und der Mann beendete das Gespräch.

Denken Sie daran, bei Zahlungen in Online-Verkaufsportalen und Nutzung der Bezahlfunktion werden keine Kontodaten ausgetauscht! Werden Sie -als Verkäufer- misstrauisch, wenn Sie ihre Kontodaten preisgeben sollen!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:55

    POL-BI: Metalldiebstahl - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Diebe haben eine größere Menge Metall von einem Firmengelände am Südring, im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Duisburger Straße, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den ersten Erkenntnissen hat es bereits am Samstag, den 17.01.2026 gegen 15:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Firma gegeben. Das Metall wurde dann am Sonntag, den ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:19

    POL-BI: Fahrgast eingeschlafen: Taschendieb nutzt günstige Gelegenheit

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Ein bisher unbekannter Täter stahl am Montag, 19.01.2026, in der Stadtbahnlinie 1 das Portemonnaie eines Bielefelders. Der 42-Jährige stellte zu Hause fest, dass seine Geldbörse fehlte. Er geht davon aus, dass ein Taschendieb in seinen Rucksack griff, als er in der Stadtbahn kurz eingeschlafen war. Den Rucksack hatte ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:51

    POL-BI: Junger Mann wehrt Täterinnen ab

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Trio scheiterte am späten Dienstag, 20.02.2026, bei dem Versuch, einen jungen Mann an der Schmiedestraße auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen. Der 23-jährige Hiddenhausener überquerte gegen 22.15 Uhr die Fußgängerbrücke des OWD in Richtung Schmiedestraße. Ein Mann und zwei Frauen gingen währenddessen dicht hinter ihm. Die Frauen aus der Gruppe sprachen ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren