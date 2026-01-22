Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld gesichert - Vorsicht mit Ihren Kontodaten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Mittwoch, 21.01.2026, bemerkte eine Bielefelderin in letzter Sekunde einen Betrugsversuch und verhinderte einen hohen Geldverlust.

Eine 43-jährige Bielefelderin hatte in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Kauf angeboten. Gegen 15:40 Uhr meldete sich bei ihr eine vermeintliche Käuferin. Diese teilte der Bielefelderin mit, dass sie den Kauf über das Portal abwickeln wolle. Dazu habe sie bereits alle Daten eingegeben und die Zahlung abgeschlossen. In den nächsten Minuten solle die Bielefelderin eine E-Mail von dem Internetportal erhalten, welche sie bestätigen müsse, um den Verkauf abzuschließen. Die 43-Jährige öffnete den der E-Mail beigefügten Link und folgte dem Menü, wo sie auch ihre Bankdaten eingeben musste. Im Anschluss wurde sie auf die Online-Banking Seite der Bank geleitet, wo sie den Button "Bestätigen" betätigte.

Danach öffnete sie sofort ihr Online-Banking und stellte dort fest, dass ein hoher Geldbetrag zur Überweisung vorgemerkt war. Unverzüglich initiierte sie eine Rückbuchung.

Unmittelbar danach erhielt die Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Mann sich als Mitarbeiter des Online-Verkaufsportals ausgab und Zahlungsinformationen erfragen wollte. Sie äußerte ihre Zweifel und der Mann beendete das Gespräch.

Denken Sie daran, bei Zahlungen in Online-Verkaufsportalen und Nutzung der Bezahlfunktion werden keine Kontodaten ausgetauscht! Werden Sie -als Verkäufer- misstrauisch, wenn Sie ihre Kontodaten preisgeben sollen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell