POL-BI: Nach Vollbremsung - Polizei sucht Fußgänger

MK / Bielefeld - Quelle - In einem Linienbus sind am Dienstagabend, 20.01.2026, zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Bremsvorgang und einem Fußgänger machen können, der im Bereich der Haltestelle "Klemensstraße" vor dem Bus die Marienfelder Straße überquert haben soll.

Nach der Aussage des Busfahrers stiegen ein Mann und eine Frau kurz zuvor mit Gepäck ein. Mit den beiden Fahrgästen gab es eine kurzzeitige Streitigkeit um das Vorzeigen eines Tickets. Anschließend nahmen die zwei Personen auf Sitzen Platz.

Der 61-jährige Fahrer gab an, in Höhe der Haltestelle "Klemensstraße" sei gegen 19:15 Uhr ein dunkel gekleideter Mann von rechts nach links vor dem Bus über die Straße gelaufen. Um den Fußgänger nicht anzufahren, habe der Fahrer stark abgebremst. Er habe bemerkt, dass bei der Vollbremsung die genannte Frau leicht verletzt wurde. Auf sein Angebot, einen Rettungswagen zu rufen, hätte sie zunächst verzichtet.

Erst mehrere Stationen später hätten der 41-Jährige aus Werl und die gestürzte 43-jährige Bielefelderin auf den Busfahrer in leicht aggressiver Stimmung nach einem Rettungswagen verlangt. Deshalb hielt der Busfahrer an der Haltestelle "Queller Friedhof" an der Magdalenen Straße und verständigte die Polizei.

Die 43-Jährige wurde von Rettungssanitätern in die Ambulanz eines Krankenhauses gefahren. Sie und ihr Begleiter standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Nach der Meinung der beiden Personen soll der Busfahrer absichtlich gebremst haben. Auch eine 63-Jährige wurde leicht verletzt. Sie lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Die anderen Fahrgäste bestätigten den eingesetzten Streifenbeamten die Streitigkeiten wegen des Tickets und die aggressive Stimmung des Paares. Hinweise auf den querenden Fußgänger erfolgten nicht.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

