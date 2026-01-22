POL-BI: Sattelzug stoppt in Autobahn Böschung

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - BAB 2 - Minden - Veltheim - Aktuell sind Bielefelder Beamte der Autobahnpolizei und des Verkehrsunfallaufnahme-Teams am Donnerstag, 22.01.2026, auf der A 2 mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen beschäftigt.

Gegen 11:50 Uhr gingen die ersten Meldungen bei der Polizei zu einem verunglückten Sattelzug auf der A 2 ein. Ein 63-jähriger Fahrer war mit seinem Zug aus dem Landkreis Aurich nach rechts über den Seitenstreifen gefahren und mit der MAN-Zugmaschine in die angrenzende Böschung geprallt. Der Sattelzug stürzte auf die linke Fahrzeugseite. Der Auflieger lag angekuppelt auf dem Seitenstreifen und zum Teil auf dem rechten Fahrstreifen.

Bei dem Unfall, nach den ersten Erkenntnissen ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs, wurde der 63-Jährige schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in das Mindener Klinikum eingeliefert. Nach den ersten Informationen soll es bei dem Fahrer keine Hinweise auf einen internistischen Notfall während der Fahrt geben. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird geprüft, ob der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren sein könnte und ob die Lenk-und Ruhezeiten eingehalten worden sind.

Gegen 14:00 Uhr waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen noch gesperrt. Die Staulänge betrug zu der Zeit mindestens sechs Kilometer. Es ist bislang noch nicht entschieden, wie lange die Sperrungen der beiden Fahrstreifen andauern wird und ob der Sattelzug abgeschleppt werden kann oder die Ladung zuvor umgeladen werden muss. Ein Havariekommissar ist im Einsatz und wird entscheiden, was mit den geladenen Paletten und den jeweils 25 Kilogramm schweren Sand- und Kiessäcken geschehen wird.

